Марченко снялся с квалификации турнира АТР в Турции

Украинский теннисист будет участвовать в квалификации Australian Open

  • 30.12.2020 12:43
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Марченко снялся с квалификации турнира АТР в Турции
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко снялся с квалификации на турнире АТР 250 в Турции. Он будет участвовать в квалификации Australian Open, которая параллельно пройдет в Дохе.

На отказе украинца в стартовый лист участников отборочных соревнований попал Андреа Пеллегрино. Напомним, что на турнир заявлен и украинец Сергей Стаховский.

Напомним, соревнования в Анталье стартуют четвертого января.

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