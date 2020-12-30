Марченко снялся с квалификации турнира АТР в Турции

Украинский теннисист Илья Марченко снялся с квалификации на турнире АТР 250 в Турции. Он будет участвовать в квалификации Australian Open, которая параллельно пройдет в Дохе.
На отказе украинца в стартовый лист участников отборочных соревнований попал Андреа Пеллегрино. Напомним, что на турнир заявлен и украинец Сергей Стаховский.
Напомним, соревнования в Анталье стартуют четвертого января.
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Источник — Twitter
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