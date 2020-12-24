Марченко и Стаховский заявились на турнир ATP в Турции

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский находятся в списке участников турнира ATP 250 в Турции, который будет открывать сезон-2021.



Среди участников соревнований будут Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Алекс де Минор и Фабио Фоньини.



Напомним, турнир в Анталье начнется 4 января. Параллельно в США состоится турнир аналогичной категории в Делрей Бич.