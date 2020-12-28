Ольга ЯНЧУК: «Родригеш в жизни так же интересен, как и на поле»

Известная украинская теннисистка Ольга Янчук в интервью Sport.ua рассказала о том, как познакомилась с отцом своего ребенка, игрок «Динамо» Киев Жерсоном Родригешем:

— Расскажите, как вы познакомились с Жерсоном Родригешом?

— Нас познакомили общие знакомые.

— Чем вам понравился Жерсон? Он на поле очень эмоциональный. В жизни такой же?

— Скажу так: в жизни он точно так же интересен, как и на футбольном поле!

— У Жерсона есть еще один сын. Он живет с вами или с матерью?

— Первый сын Жерсона живет не с нами.

— Известно, что Жерсон владеет несколькими языками. Вам он помогает изучать языки?

— Я тоже владею английским, французским и португальским. Поэтому мы друг другу в этом плане в чем-то помогаем.

— Жерсон изучает украинский и русский. Как успехи?

— Мы работаем над этим. Думаю, со временем он усовершенствует украинский и русский.