Анталья. Кравченко выиграл украинское дерби в полуфинале

Сегодня состоялся полуфинал грунтового турнира ITF в Анталье, в котором встречались два украинца – Георгий Кравченко и Владислав Орлов. Украинское дерби завершилось в пользу Кравченко, который одержал победу в двух сетах.
1/2 финала
Владислав Орлов (Украина) – Георгий Кравченко (Украина) – 1:6, 2:6
Соперником Кравченко по финалу станет британец Билли Харрис, который обыграл аргентинца Алехо Лоренсо Лингуа Лавальена.
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Источник — Sport.ua
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