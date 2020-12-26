Анталья. Кравченко выиграл украинское дерби в полуфинале

Георгий Кравченко поборется за титул

  • 26.12.2020 15:18
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Анталья. Кравченко выиграл украинское дерби в полуфинале
© ФТУ. Георгий Кравченко

Сегодня состоялся полуфинал грунтового турнира ITF в Анталье, в котором встречались два украинца – Георгий Кравченко и Владислав Орлов. Украинское дерби завершилось в пользу Кравченко, который одержал победу в двух сетах.

1/2 финала

Владислав Орлов (Украина) – Георгий Кравченко (Украина) – 1:6, 2:6

Соперником Кравченко по финалу станет британец Билли Харрис, который обыграл аргентинца Алехо Лоренсо Лингуа Лавальена.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 26.12.2020 15:24
    0
    Успіху в фіналі.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.12.2020 15:24
    0
    Успіху в фіналі.
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