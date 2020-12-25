Анталья. Орлов и Кравченко разыграют путевку в финал

Украинцы продолжают успешные выступления на турнире ITF в Турции

  • 25.12.2020 14:32
  • 229 просмотров
  • 2 комментария
Анталья. Орлов и Кравченко разыграют путевку в финал
© ФТУ. Георгий Кравченко

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко одержали победы в матчах 1/4 финала на 15-тысячнике ITF в Турции.     
 
Анталья. Четвертьфинал

Георгий Кравченко (Украина, 6) – Иван Неделько (Россия, 2) – 6:4, 5:7, 6:4
Владислав Орлов (Украина, 3) – Марсель Ильхан (Турция, 5) – 1:6, 7:6(6), 6:4
 
Отметим, что украинцы разыграют между собой путевку в финал. На прошлой неделе Орлов обыграл Кравченко в матче за титул на аналогичном турнире.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.12.2020 14:43
    0
    молодці хлопці так тримати!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 25.12.2020 14:41
    +1
    Гоша, вдруге поспіль за тиждень, прибив московіта!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.12.2020 14:41
    +1
    Гоша, вдруге поспіль за тиждень, прибив московіта!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.12.2020 14:43
    0
    молодці хлопці так тримати!
    Ссылка
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