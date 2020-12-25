Анталья. Орлов и Кравченко разыграют путевку в финал

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Георгий Кравченко одержали победы в матчах 1/4 финала на 15-тысячнике ITF в Турции.



Анталья. Четвертьфинал

Георгий Кравченко (Украина, 6) – Иван Неделько (Россия, 2) – 6:4, 5:7, 6:4

Владислав Орлов (Украина, 3) – Марсель Ильхан (Турция, 5) – 1:6, 7:6(6), 6:4



Отметим, что украинцы разыграют между собой путевку в финал. На прошлой неделе Орлов обыграл Кравченко в матче за титул на аналогичном турнире.