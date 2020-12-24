Рафаэль НАДАЛЬ: «2020 – самый сложный год для меня»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поздравил всех с католическим Рождеством и подвел итоги 2020 года:

«Всем привет! Я бы хотел пожелать вам счастливого Рождества и прекрасного 2021 года. Мы прощаемся с годом, который лучше просто забыть. Возможно, это был самый сложный год в жизни каждого из нас – по крайней мере, у меня это так.

Передаю свои соболезнования и слова поддержки людям, потерявшим близких. Это страшная утрата и страшная болезнь. Давайте надеяться, что вещи понемногу будут возвращаться в норму. Верю, что скоро вакцина доберется до всех домов в мире и мы восстановим привычный ход жизни. А пока давайте будем ответственными!»

В 2020 году Надаль выиграл свой 20-й турнир Большого Шлема (Ролан Гаррос), и догнал по этому показателю Роджера Федерера.

Ранее сообщалось о том, что Надаль выступит на Australian Open-2021.