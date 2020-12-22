ФОТО. Элина Свитолина не успевает подготовиться к Рождеству

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что не готова к празднованию Рождества и грустит по детству.
«Как продвигается ваша подготовка к Рождеству? У меня определенно не получается... Скучаю по тому времени, когда этим занимался Санта», – написала Свитолина в инстаграме.
Ранее стало известно, с кем Свитолина будет готовиться к Australian Open.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.