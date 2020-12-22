ФОТО. Элина Свитолина не успевает подготовиться к Рождеству

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что не готова к празднованию Рождества и грустит по детству.



«Как продвигается ваша подготовка к Рождеству? У меня определенно не получается... Скучаю по тому времени, когда этим занимался Санта», – написала Свитолина в инстаграме.

Ранее стало известно, с кем Свитолина будет готовиться к Australian Open.