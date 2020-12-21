Костюк будет готовиться к Australian Open вместе с третьей ракеткой Испании

Третья ракетка Украины Марта Костюк во время первой недели карантина перед Australian Open будет проводить тренировки с 70-й ракеткой мира 23-летней Паулой Бадосой Хиберт, сообщает Punto de break.



Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля, до этого теннисисты должны провести двухнедельный карантин. На второй недели карантина группы можно будет увеличить до четырех человек.



Ранее стало известно, с кем будет тренироваться Элина Свитолина.