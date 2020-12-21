Ястремская начинает 100-ю неделю в топ-50 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проводит сотую неделю подряд в числе 50 лучших теннисисток в рамках мирового рейтинга. Ястремская впервые вошла в топ-50 28 января 2019 года и с тех пор пределы пятидесятки не покидала.



Этот сезон Даяна завершает на 29-й строчке, ее личный рекорд - 21-е место. Лучший результат в мировой классификации украинка показала в январе этого года после выступления в финале Премьера в Аделаиде.

Ранее стало известно, на какие турниры заявились Свитолина и Ястремская.