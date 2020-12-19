Анталья. Два украинца разыграют титул

На грунтовом турнире ITF в турецкой Анталье состоялись полуфиналы. Оба завершились победами украинских теннисистов – Владислава Орлова и Георгия Кравченко.
1/2 финала
Георгий Кравченко (Украина) – Иван Неделько (Россия) – 6:4, 6:3
Владислав Орлов (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – 1:6, 6:3, 6:4
Ранее Кравченко в четвертьфинале обыграл еще одного украинца, Александра Овчаренко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.