Орлов и Кравченко – в полуфинале турнира ITF в Анталье

Украинцы за шаг до матча за титул

  • 18.12.2020 21:00
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Орлов и Кравченко – в полуфинале турнира ITF в Анталье
© ITF. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№369 ATP) и Георгий Кравченко (№626 ATP) вышли в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции.

Отметим, что Георгий обыграл еще одного украинца Александра Овчаренко (№1075 ATP), а Владислав одолел румына Чезара Крету (№854 ATP).

Анталья. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина, Q) – Георгий Кравченко (Украина) – 2:6, 0:6
Владислав Орлов (Украина, 4) – ЧезарвКрету (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3

Кравченко в полуфинале сразится с третьим сеяным россиянином Иваном Неделько (№346 ATP), Орлов померяется силами с пятым номером посева Норманом Фатичем из Боснии и Герцеговины (№388 ATP).

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Источник — Sport.ua

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