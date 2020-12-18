Орлов и Кравченко – в полуфинале турнира ITF в Анталье

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№369 ATP) и Георгий Кравченко (№626 ATP) вышли в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции.
Отметим, что Георгий обыграл еще одного украинца Александра Овчаренко (№1075 ATP), а Владислав одолел румына Чезара Крету (№854 ATP).
Анталья. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина, Q) – Георгий Кравченко (Украина) – 2:6, 0:6
Владислав Орлов (Украина, 4) – ЧезарвКрету (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3
Кравченко в полуфинале сразится с третьим сеяным россиянином Иваном Неделько (№346 ATP), Орлов померяется силами с пятым номером посева Норманом Фатичем из Боснии и Герцеговины (№388 ATP).
Источник — Sport.ua
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