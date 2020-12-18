ФОТО. Марта Костюк провела праздничный шопинг в Милане

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала несколько фотографий из Милана, где она, судя по всему, удачно сходила на шопинг.
Напомним, в Италии Марта играла на 25-тысячнике ITF, но проиграла в 1/4 финала.
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Источник — Instagram
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