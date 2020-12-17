Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира ITF в Италии

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Италии.



В четвертьфинальном матче 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, проиграла Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).



Сельва-ди-Валь-Гардена. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 1:6, 1:6



Отметим, что Марта выступала и в парном разряде, но также проиграла в четвертьфинале.