Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира ITF в Италии

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Италии.
В четвертьфинальном матче 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, проиграла Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).
Сельва-ди-Валь-Гардена. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 1:6, 1:6
Отметим, что Марта выступала и в парном разряде, но также проиграла в четвертьфинале.
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Источник — Sport.ua
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— Барабанить не стану!
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Не вижу морковки!" (Валентин Берестов).
"За уши зайца
Несут к барабану.
Заяц ворчит:
— Барабанить не стану!
Нет настроения.
Нет обстановки.
Нет подготовки.
Не вижу морковки!" (Валентин Берестов).
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