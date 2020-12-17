Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира ITF в Италии

Украинка разгромно проиграла в четвертьфинале

  • 17.12.2020 14:30
  • 534 просмотра
  • 4 комментария
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира ITF в Италии
© Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Италии.
 
В четвертьфинальном матче 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, проиграла Леа Бошкович из Хорватии (№304 WTA).
 
Сельва-ди-Валь-Гардена. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 1:6, 1:6
 
Отметим, что Марта выступала и в парном разряде, но также проиграла в четвертьфинале.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 17.12.2020 15:48
    +2
    Какой стыд.... больше фотографий с отпуска выкладывай.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 17.12.2020 15:36
    +2
    і що це було? і не соромно?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.12.2020 15:28
    +1
    Хосподя.... Шо це було?
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 17.12.2020 15:04
    +2
    Дуже сумно було на це дивитись. В дитинстві бу такий віршик.
    "За уши зайца
    Несут к барабану.
    Заяц ворчит:
    — Барабанить не стану!
    Нет настроения.
    Нет обстановки.
    Нет подготовки.
    Не вижу морковки!" (Валентин Берестов).
    Ссылка
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 17.12.2020 15:48
    +2
    Какой стыд.... больше фотографий с отпуска выкладывай.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 17.12.2020 15:36
    +2
    і що це було? і не соромно?
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 17.12.2020 15:04
    +2
    Дуже сумно було на це дивитись. В дитинстві бу такий віршик.
    "За уши зайца
    Несут к барабану.
    Заяц ворчит:
    — Барабанить не стану!
    Нет настроения.
    Нет обстановки.
    Нет подготовки.
    Не вижу морковки!" (Валентин Берестов).
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.12.2020 15:28
    +1
    Хосподя.... Шо це було?
    Ссылка
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