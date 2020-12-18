ВИДЕО. Свитолина показала, что делает в зале, когда нет тренера

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась забавным видео, на котором она исполняет различные танцевально-спортивные упражнения на эллиптическом тренажере.
«Когда тренер оставляет вас одного на 5 минут», – подписала публикацию украинка.
ВИДЕО. Танец живота. Свитолина показала, как тренирует сосредоточенность
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Источник — Instagram
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