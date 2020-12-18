ВИДЕО. Свитолина показала, что делает в зале, когда нет тренера

Забавный ролик от первой ракетки Украины

  • 18.12.2020 21:16
  • 1851 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина показала, что делает в зале, когда нет тренера
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась забавным видео, на котором она исполняет различные танцевально-спортивные упражнения на эллиптическом тренажере.
 
«Когда тренер оставляет вас одного на 5 минут», – подписала публикацию украинка.

ВИДЕО. Танец живота. Свитолина показала, как тренирует сосредоточенность

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor5777
      ihor5777, 18.12.2020 22:31
    0
    Что то у нее жопа нестандартная
    Ссылка
    ihor5777
      ihor5777, 18.12.2020 22:31
    0
    Что то у нее жопа нестандартная
    Ссылка
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