ВИДЕО. Танец живота. Свитолина показала, как тренирует сосредоточенность

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала необычный танец живота с бутылкой воды на голове.
«Вот как я тренирую свою безмятежность и сосредоточенность», – написала Элина в инстаграме.
Напомним, украинка завершила сезон на пятом месте в мировом рейтинге.
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Источник — Sport.ua
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