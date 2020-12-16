Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Все еще чувствую большую слабость после коронавируса»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что восстановилась после коронавируса, однако все еще чувствует себя не лучшим образом.

«Я могла только порадоваться и немного поударять ракеткой по мячу. После болезни я все еще чувствую большую слабость», - написала Ястремская в соцсетях.

Даяна проводит сбор в ОАЭ, где готовится к новому сезону.