Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Все еще чувствую большую слабость после коронавируса»

Теннисистка смогла провести небольшую тренировку

  • 16.12.2020 20:11
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Все еще чувствую большую слабость после коронавируса»
© instagram.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что восстановилась после коронавируса, однако все еще чувствует себя не лучшим образом.

«Я могла только порадоваться и немного поударять ракеткой по мячу. После болезни я все еще чувствую большую слабость», - написала Ястремская в соцсетях.

Даяна проводит сбор в ОАЭ, где готовится к новому сезону.

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Источник — Большой теннис Украины

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