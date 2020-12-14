Ястремская переболела коронавирусом

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что переболела коронавирусом:
«Всем привет. Это было непростое для меня время.
Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела.
Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров. Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. После определённых тестов , я медленно начну входить в тренировочный процесс...
Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели. Хочу сказать спасибо своей команде, за поддержку, помощь, и что были рядом со мной. Ребята, будьте аккуратны!».
Ранее Ястремская показала свою новую команду.
Источник — Instagram
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