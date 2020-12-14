ФОТО. Ястремская показала свою новую команду

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская анонсировала состав новой тренировочной команды.
В нее вошли физиотерапевт Жайме Ганансиа, тренер по физической подготовке Николас Сак и тренер Ян Похтер. Напомним, что с израильским наставником Ястремская уже сотрудничала в 2019 году.
Напомним, большую часть сезона-2020 Даяна работала с Сашей Баином. На данный момент украинка проводит подготовительный сбор в Дубае.
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А вообще, перестал в нее верить, ей это не нужно уже.
А вообще, перестал в нее верить, ей это не нужно уже.
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