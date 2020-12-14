ФОТО. Ястремская показала свою новую команду

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская анонсировала состав новой тренировочной команды.



В нее вошли физиотерапевт Жайме Ганансиа, тренер по физической подготовке Николас Сак и тренер Ян Похтер. Напомним, что с израильским наставником Ястремская уже сотрудничала в 2019 году.



Напомним, большую часть сезона-2020 Даяна работала с Сашей Баином. На данный момент украинка проводит подготовительный сбор в Дубае.