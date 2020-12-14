ФОТО. Ястремская показала свою новую команду

Украинка начала полноценную подготовку к новому сезону

  • 14.12.2020 10:18
  • 1652 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Ястремская показала свою новую команду
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская анонсировала состав новой тренировочной команды. 
 
В нее вошли физиотерапевт Жайме Ганансиа, тренер по физической подготовке Николас Сак и тренер Ян Похтер. Напомним, что с израильским наставником Ястремская уже сотрудничала в 2019 году.
 
Напомним, большую часть сезона-2020 Даяна работала с Сашей Баином. На данный момент украинка проводит подготовительный сбор в Дубае.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 14.12.2020 11:31
    0
    Норм команда, один мангал готовит, другой шашлык жарит, а третий танцует.
    А вообще, перестал в нее верить, ей это не нужно уже.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.12.2020 11:10
    +1
    Після Баїна якось все дуже і дуже скромненько. Ну побачимо
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.12.2020 10:27
    +6
    Оптимизма эта команда мягко говоря не внушает
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.12.2020 10:27
    +6
    Оптимизма эта команда мягко говоря не внушает
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.12.2020 11:10
    +1
    Після Баїна якось все дуже і дуже скромненько. Ну побачимо
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 14.12.2020 11:31
    0
    Норм команда, один мангал готовит, другой шашлык жарит, а третий танцует.
    А вообще, перестал в нее верить, ей это не нужно уже.
    Ссылка
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