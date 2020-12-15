Надаль назвал лучшего футболиста в истории

Легендарный теннисист сделал свой выбор

  • 15.12.2020 18:53
  • 900 просмотров
  • 3 комментария
Надаль назвал лучшего футболиста в истории
© ATP. Рафаэль Надаль

Звезда мирового тенниса и фанат мадридского «Реала» Рафаэль Надаль рассказал о том, кто, по его мнению, является лучшим футболистом в истории:

«Это самый сложный вопрос, но я считаю, что лучший — Роналдо. Я не говорю о Криштиану Роналду и Месси. Сейчас они показывают невероятный уровень, но я назову Роналдо.

Он был фантастическим игроком. Он всегда был хорош, до травмы — выдающимся. Он был великолепен, и я встретил его на пике карьеры, потому что мой дядя играл с ним в «Барселоне».

Ранее сообщалось о том, что Надаль выступит на Australian Open-2021.

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Источник — Tennis World USA

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.12.2020 19:32
    +1
    Согласен. Зуб это мое детство мой кумир.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 15.12.2020 19:20
    +1
    Чушь. Лучшие в истории; Пеле, Марадона, Кройф.. Роландо не войдет и в десятку.
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 15.12.2020 19:00
    -2
    Хороший вибір!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.12.2020 19:32
    +1
    Согласен. Зуб это мое детство мой кумир.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 15.12.2020 19:20
    +1
    Чушь. Лучшие в истории; Пеле, Марадона, Кройф.. Роландо не войдет и в десятку.
    Ссылка
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