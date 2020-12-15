Надаль назвал лучшего футболиста в истории

Звезда мирового тенниса и фанат мадридского «Реала» Рафаэль Надаль рассказал о том, кто, по его мнению, является лучшим футболистом в истории:

«Это самый сложный вопрос, но я считаю, что лучший — Роналдо. Я не говорю о Криштиану Роналду и Месси. Сейчас они показывают невероятный уровень, но я назову Роналдо.

Он был фантастическим игроком. Он всегда был хорош, до травмы — выдающимся. Он был великолепен, и я встретил его на пике карьеры, потому что мой дядя играл с ним в «Барселоне».

Ранее сообщалось о том, что Надаль выступит на Australian Open-2021.