ФОТО. Первый номер парного тенниса женился на гольфистке из Испании

33-летний колумбийский теннисист Роберт Фара, который занимает первую строчку парного рейтинга ATP, женился на гольфистке из Испании по имени Белен Мозо.
В условиях пандемии празднование было очень скромным, но молодожены пообещали, что в следующем году сыграют пышную свадьбу.
ФОТО. Известный американский теннисист сыграл свадьбу с королевой красоты
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