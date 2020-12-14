ФОТО. Известный американский теннисист сыграл свадьбу с королевой красоты

Четырехкратный победитель турниров Большого шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок женился на «Мисс Северной Каролине-2019» Лауре Литтл.
Свадьба прошла на пляже острова Киава в Южной Каролине. Помолвка состоялась год назад.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.