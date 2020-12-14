ФОТО. Известный американский теннисист сыграл свадьбу с королевой красоты

Четырехкратный победитель турниров Большого шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок женился на «Мисс Северной Каролине-2019» Лауре Литтл.



Свадьба прошла на пляже острова Киава в Южной Каролине. Помолвка состоялась год назад.