ФОТО. Известный американский теннисист сыграл свадьбу с королевой красоты

Джек Сок женился на «Мисс Северной Каролине-2019»

  • 14.12.2020 14:02
  • 1807 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Известный американский теннисист сыграл свадьбу с королевой красоты
© Инстаграм Джека Сока

Четырехкратный победитель турниров Большого шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок женился на «Мисс Северной Каролине-2019» Лауре Литтл.
 
Свадьба прошла на пляже острова Киава в Южной Каролине. Помолвка состоялась год назад.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 14.12.2020 14:45
    0
    Няшка
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.12.2020 14:45
    0
    Няшка
    Ссылка
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