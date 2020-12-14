20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет.



39-летний теннисист набрал около половины голосов и победил с огромным отрывом. Второе место и 12,8 процента голосов – у лыжника Дарио Колоньи, четырехкратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. Третий – экс-горнолыжник Пирмин Цурбригген с 11,9 процента голосов.



Напомним, Федерер не играл с Australian Open-2020 из-за травмы. Он уже тренируется и пока неизвестно, сыграет ли на АО-2021. Основными задачами на этот сезон для него станут Уимблдон, Олимпийские игры и US Open.