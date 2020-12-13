Стало известно, где стартует новый сезон WTA

Следующий сезон в WTA-туре начнется в Абу-Даби. Сообщается, что 5-13 января в столице ОАЭ состоится турнир WTA 500, а квалификация Открытого чемпионата Австралии пройдет в Дубае 9-13 января. Оба турнира состоятся без зрителей.



Матчи в Абу-Даби будут проходить на кортах Zayed Sports City, а квалификация Australian Open - в теннисном центре Dubai Duty Free Tennis Stadium. Ранее стало известно, что основная сетка Australian Open стартует 8 февраля.



«Есть немало топ-теннисистов, которые выбрали Дубай для подготовки к межсезонью, и эти игроки присоединятся к квалифаерам, чтобы специальными чартерными рейсами улететь в Мельбурн», - сообщил один из руководителей будущих соревнований.