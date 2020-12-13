Стало известно, где стартует новый сезон WTA

В Абу-Даби состоится новый турнир категории WTA 500

  • 13.12.2020 15:59
  • 378 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, где стартует новый сезон WTA
© Gulf News

Следующий сезон в WTA-туре начнется в Абу-Даби. Сообщается, что 5-13 января в столице ОАЭ состоится турнир WTA 500, а квалификация Открытого чемпионата Австралии пройдет в Дубае 9-13 января. Оба турнира состоятся без зрителей.
 
Матчи в Абу-Даби будут проходить на кортах Zayed Sports City, а квалификация Australian Open - в теннисном центре Dubai Duty Free Tennis Stadium. Ранее стало известно, что основная сетка Australian Open стартует 8 февраля.
 
«Есть немало топ-теннисистов, которые выбрали Дубай для подготовки к межсезонью, и эти игроки присоединятся к квалифаерам, чтобы специальными чартерными рейсами улететь в Мельбурн», - сообщил один из руководителей будущих соревнований.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Gulf News

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности