Определилась победительница 100-тысячника ITF в Дубае

Титул в ОАЭ снова завоевала представительница Румынии

  • 12.12.2020 17:25
  • 368 просмотров
  • 0 комментариев
Определилась победительница 100-тысячника ITF в Дубае
© Al Habtoor Tennis Challenge. Сорана Кырстя

В Дубае состоялся финал крупнейшего теннисного турнира декабря. За титул на 100-тысячнике ITF сражались Катерина Синякова из Чехии и Сорана Кырстя из Румынии.
 
В трех сетах победила румынка, которая впервые с 2016 года выиграла одиночный титул.
 
Дубай. Финал
Сорана Кырстя (Румыния) – Катерина Синякова (Чехия, 5) – 4:6, 6:3, 6:3
 
Напомним, в прошлом году на соревнованиях в Дубае в финале играла украинка Дарья Снигур, которая также проиграла представительнице Румынии – Ане Богдан.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности