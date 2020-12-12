Определилась победительница 100-тысячника ITF в Дубае

В Дубае состоялся финал крупнейшего теннисного турнира декабря. За титул на 100-тысячнике ITF сражались Катерина Синякова из Чехии и Сорана Кырстя из Румынии.



В трех сетах победила румынка, которая впервые с 2016 года выиграла одиночный титул.



Дубай. Финал

Сорана Кырстя (Румыния) – Катерина Синякова (Чехия, 5) – 4:6, 6:3, 6:3



Напомним, в прошлом году на соревнованиях в Дубае в финале играла украинка Дарья Снигур, которая также проиграла представительнице Румынии – Ане Богдан.