Определилась победительница 100-тысячника ITF в Дубае

В Дубае состоялся финал крупнейшего теннисного турнира декабря. За титул на 100-тысячнике ITF сражались Катерина Синякова из Чехии и Сорана Кырстя из Румынии.
В трех сетах победила румынка, которая впервые с 2016 года выиграла одиночный титул.
Дубай. Финал
Сорана Кырстя (Румыния) – Катерина Синякова (Чехия, 5) – 4:6, 6:3, 6:3
Напомним, в прошлом году на соревнованиях в Дубае в финале играла украинка Дарья Снигур, которая также проиграла представительнице Румынии – Ане Богдан.
Источник — Sport.ua
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