ВИДЕО. Идеальный баланс. Костюк показала новые упражнения

Третья ракетка Украины Марта Костюк продолжает подготовку к новому сезону.
На этот раз 18-летняя украинка показала несколько новых упражнений на баланс, которые она выполняет в тренажерном зале.
ФОТО. Костюк провела с Векич тренировку в Монте-Карло
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Источник — Instagram
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