ВИДЕО. Идеальный баланс. Костюк показала новые упражнения

Украинская теннисистка готовится к новому сезону

  • 10.12.2020 12:57
  • 434 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Идеальный баланс. Костюк показала новые упражнения
© ITF. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк продолжает подготовку к новому сезону.
 
На этот раз 18-летняя украинка показала несколько новых упражнений на баланс, которые она выполняет в тренажерном зале.

ФОТО. Костюк провела с Векич тренировку в Монте-Карло

 
 
 

 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.12.2020 13:07
    0
    С мячом интересное упражнение.
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    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.12.2020 13:07
    0
    С мячом интересное упражнение.
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