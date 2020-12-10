ФОТО. Костюк провела с Векич тренировку в Монте-Карло

Третья ракетка Украины Марта Костюк провела тренировку вместе с хорваткой Донной Векич в теннисном центре Риккардо Пьятти в Монте-Карло.
«Для тех из вас, кто спрашивает... да, я все еще играю в теннис», – написала Костюк в инстаграме.
ФОТО. Векич приняла участие в элегантной фотосессии
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.