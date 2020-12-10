ФОТО. Костюк провела с Векич тренировку в Монте-Карло

Третья ракетка Украины Марта Костюк провела тренировку вместе с хорваткой Донной Векич в теннисном центре Риккардо Пьятти в Монте-Карло.

«Для тех из вас, кто спрашивает... да, я все еще играю в теннис», – написала Костюк в инстаграме.

ФОТО. Векич приняла участие в элегантной фотосессии