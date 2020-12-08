ФОТО. Векич приняла участие в элегантной фотосессии

Хорватская теннисистка Донна Векич поучаствовала в съемке для издания «Gloria Glam».
В своих соцсетях 24-летняя спортсменка поделилась двумя фотографиями.
Отметим, что Донна завершила сезон на 32-й позиции в мировом рейтинге.
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Источник — Instagram
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