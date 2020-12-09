Теннисного судью дисквалифицировали за ставки на матчи

Француз Дэвид Роше получил наказание

  • 09.12.2020 16:01
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Теннисного судью дисквалифицировали за ставки на матчи

Французский судья Дэвид Роше был наказан за нарушение Программы борьбы с коррупцией в теннисе. Его обвинили в том, что он сделал 11 ставок на матчи в период с января по октябрь 2019 года, а также отказался полностью сотрудничать со следствием.

Сам Роше признал свою вину по первому пункту, но не согласился со вторым.

В итоге судья был дисквалифицирован на 6 месяцев за ставки и на 18 (4 из них – условно) – за отказ от полного сотрудничества. Решение вступило в силу 6 декабря 2020 года, срок дисквалификации истечет 6 февраля 2022 года.

Ранее украинский теннисист Станислав Поплавский был пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи.

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Источник — Большой теннис Украины

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