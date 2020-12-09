Лопатецкая проиграла на старте соревнований в Анталье

Украинка уступила в первом круге 15-тысячника ITF

  • 09.12.2020 14:42
  • 211 просмотров
  • 1 комментарий
Лопатецкая проиграла на старте соревнований в Анталье
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№355 WTA) досрочно завершила выступление на турнире ITF W15 в Турции.

В матче первого круга 17-летняя украинка, посеянная под третьим номером, проиграла турецкой теннисистке Зейнеп Сонмез (№630 WTA).

Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 5:7, 5:7

Напомним, на прошлой неделе Лопатецкая дошла на аналогичном турнире до 1/4 финала (третий круг).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 09.12.2020 14:47
    0
    Жах. Цікаво чи побачимо ми ще колишню Дашу, яка до своєї травми штампувала перемоги на більш рейтингових ITF турнірах, ніж ці пятнашки, до яких вона скотилася?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.12.2020 14:47
    0
    Жах. Цікаво чи побачимо ми ще колишню Дашу, яка до своєї травми штампувала перемоги на більш рейтингових ITF турнірах, ніж ці пятнашки, до яких вона скотилася?
    Ссылка
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