Лопатецкая проиграла на старте соревнований в Анталье

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№355 WTA) досрочно завершила выступление на турнире ITF W15 в Турции.
В матче первого круга 17-летняя украинка, посеянная под третьим номером, проиграла турецкой теннисистке Зейнеп Сонмез (№630 WTA).
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 5:7, 5:7
Напомним, на прошлой неделе Лопатецкая дошла на аналогичном турнире до 1/4 финала (третий круг).
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Источник — Sport.ua
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