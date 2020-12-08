WTA назвала лучший матч в сезоне

Женская теннисная ассоциация опубликовала результаты голосования болельщиков за лучший матч в сезоне.
Больше всех голосов получила встреча между Симоной Халеп и Еленой Рыбакиной в финале турнира в Дубае.
Напомним, в том матче румынка одержала победу на тай-брейке третьего сета – 3:6, 6:3, 7:6(5).
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Источник — WTA
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