WTA назвала лучший матч в сезоне

Женская теннисная ассоциация опубликовала результаты голосования болельщиков за лучший матч в сезоне.



Больше всех голосов получила встреча между Симоной Халеп и Еленой Рыбакиной в финале турнира в Дубае.



Напомним, в том матче румынка одержала победу на тай-брейке третьего сета – 3:6, 6:3, 7:6(5).