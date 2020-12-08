Экс-тренер Ястремской: «У нас с Даяной были разные взгляды на игру»

Саша Баин высказался о работе с украинской теннисисткой

  • 08.12.2020 01:39
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Экс-тренер Ястремской: «У нас с Даяной были разные взгляды на игру»
© Фейсбук Даяны Ястремской

Экс-тренер Даяны Ястремской, Саша Баин рассказал о завершении сотрудничества с украинкой.

«Я бы не сказал, что год выдался плохим. В Аделаиде она сыграла свой первый финал на «Премьерах». На пути в финал она обыграла Кербер, Векич, Соболенко и Бабош – для нас это был потрясающий результат. Затем начался этот период паузы из-за коронавируса, когда мы не готовились к турнирам вместе. За шесть месяцев я её ни разу не увидел. В таких обстоятельствах, конечно же, будут возникать трудности. Есть такие игроки, которые хотят находиться рядом с тренером 25 недель в году, например, в мужском туре так часто бывает. Я так не работаю, я хочу на 100% брать на себя ответственность, когда дела идут хорошо или плохо. Я поехал с Даяной на US Open и на Премьер в Нью-Йорк, но если я не виделся с ней на протяжении 6 месяцев, то здесь нет моей работы. Мне просто трудно брать на себя ответственность в таком случае. Но даже в такой ситуации я тоже многому научился. По итогу я бы не сказал, что этот сезон был уж настолько плохим.

Я бы сказал, что у нас были разные взгляды на игру. Я хотел видеть от неё определенные вещи и думал, что, допустим, пункты А-Б-В ей помогут этого достичь. Она считала, что, ей скорее поможет Г-Д-Е. Я не хочу говорить, о каких именно аспектах идет речь, я не утверждаю, что я абсолютно прав. Просто это были разные взгляды и по приоритетам наши мнения не сходились. В таком случае продолжать сотрудничество будет трудно. У Даяны потрясающий потенциал, я до сих пор высокого мнения о ней, как об игроке. Я верю и желаю ей, чтобы в какой-то момент все сработало. Она будет успешной, когда будет знать, что для неё важно. Мне не хочется верить, что наши отношения с Даяной пострадали из-за моего твита-поздравления в адрес Наоми Осаки. Я бы вообще не хотел заострять на этом внимание, потому что мне не кажется это достойным такого обсуждения. Возможно, Даяну это немного задело, потому что из всех теннисисток я поздравил именно Наоми. Но я так поступаю всегда. Я поздравляю другую команду, возможно, из-за этого они немного забеспокоились. Но это не было причиной расставания», - сказал Баин.

Отметим, что в данный момент Баин начал работать с Каролиной Плишковой.

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Источник — Большой теннис Украины

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