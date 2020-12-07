ФОТО. Костюк и Завацкая вместе провели воскресенье в Монако

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая провели выходной в Монте-Карло.
«Так счастлива провести выходной с этими замечательными людьми – лучший отдых, о котором я могла мечтать. Спасибо за то, что сделали этот день», – написала Завацкая в инстаграме.
Напомним, Костюк не будет играть на 100-тысячнике ITF в Дубае.
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Источник — Instagram
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