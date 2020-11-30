Костюк не будет играть на 100-тысячнике ITF в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение не выступать на 100-тысячнике ITF в Дубае.
Изначально Костюк была заявлена в квалификации, однако попала в список основной сетки после одного из отказов.
Напомним, за место в основной сетке Al Habtoor Tennis Challenge будет бороться Ангелина Калинина.
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Источник — Большой теннис Украины
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