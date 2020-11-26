Марта Костюк попала в список участниц основной сетки 100-тысячника ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в заявочный список основной сетки 100-тысячнике ITF в Дубае. Это случилось после того, как с турнира снялась испанка Сара-Соррибес-Тормо.
Напомним, в квалификации Al Habtoor Tennis Challenge может сыграть Ангелина Калинина.
Турнир ITF в Дубае запланирован на 7-13 декабря.
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Источник — Большой теннис Украины
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