Марта Костюк попала в список участниц основной сетки 100-тысячника ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в заявочный список основной сетки 100-тысячнике ITF в Дубае. Это случилось после того, как с турнира снялась испанка Сара-Соррибес-Тормо.



Напомним, в квалификации Al Habtoor Tennis Challenge может сыграть Ангелина Калинина.



Турнир ITF в Дубае запланирован на 7-13 декабря.