Марта Костюк попала в список участниц основной сетки 100-тысячника ITF

Украинка может сыграть на турнире в Дубае

  • 26.11.2020 12:20
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Марта Костюк попала в список участниц основной сетки 100-тысячника ITF
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в заявочный список основной сетки 100-тысячнике ITF в Дубае. Это случилось после того, как с турнира снялась испанка Сара-Соррибес-Тормо. 
 
Напомним, в квалификации Al Habtoor Tennis Challenge может сыграть Ангелина Калинина
 
Турнир ITF в Дубае запланирован на 7-13 декабря.

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Источник — Большой теннис Украины

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