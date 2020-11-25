Цуренко не сыграет на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от планов принять участие в турнире ITF в Дубае, который должен пройти 7-13 декабря. Ранее она заявилась в квалификацию турнира.
Кроме Цуренко с квалификации турнира снялись еще 5 теннисисток. Это позволило войти в список участниц квалификации другой украинке, Ангелине Калининой.
На первом месте в квалификационном списке находится Марта Костюк. В случае отказа хотя бы одной участницы основной сетки турнира, украинка избежит необходимости проходить квалификацию.
Источник — Большой теннис Украины
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