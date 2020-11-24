Сезон продолжается? Костюк и Цуренко – в заявке квалификации турнира ITF

Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко планируют выступить на 100-тысячнике ITF в Дубае, который состоится в декабре.
Костюк (№98 WTA) и Цуренко (№146 WTA) могут сыграть в квалификации, однако у Костюк есть большие шансы на попадание в основную сетку, так как она находится на первом месте в квалификационном списке.
Также отметим, что Ангелина Калинина (№162 WTA) занимает шестую позицию в альтернативном листе на попадание в отборочную сетку турнира.
Напомним, ранее Костюк сообщила болельщикам, что завершила сезон.
Источник — Большой теннис Украины
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