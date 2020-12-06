Новый теннисный сезон начнется в Дубае или в Дохе

Женская теннисная ассоциация планирует начать сезон на Ближнем Востоке.
По информации Marca, 4 января начнется первый турнир нового сезона. Он пройдет в Дохе или Дубае. Также сообщается, что квалификация Australian Open может пройти в ОАЭ.
В то же время Tennis Australia обещает финансовую помощь в размере 1530 евро каждому игроку, который не сможет полететь на зеленый континент чартерными рейсами из трех международных аэропортов (Дубай, Сингапур, Лос-Анджелес).
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Источник — Marca
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