Свитолина – среди лучших по количеству побед над теннисистками из топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку теннисисток, одержавших наибольшее количество побед над соперницами из топ-10 за последнее десятилетие.



В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 33 таких матча и это десятое место в этом списке. Лидерами являются Серена Уильямс (73), Петра Квитова (53) и Виктория Азаренко (52).



Ранее сообщалось, что Свитолина вошла в топ-10 по общему количеству побед за последние 10 лет.

2011-2020: Most Top10 wins



S.Williams 73

Kvitova 53

Azarenka 52

Sharapova 51

Wozniacki 43

Halep 41

Kerber 39

Radwanska 37

Muguruza 35

Svitolina 33 — enrico maria riva (@enricomariariva) November 30, 2020