Свитолина – среди лучших по количеству побед над теннисистками из топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку теннисисток, одержавших наибольшее количество побед над соперницами из топ-10 за последнее десятилетие.
В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 33 таких матча и это десятое место в этом списке. Лидерами являются Серена Уильямс (73), Петра Квитова (53) и Виктория Азаренко (52).
Ранее сообщалось, что Свитолина вошла в топ-10 по общему количеству побед за последние 10 лет.
2011-2020: Most Top10 wins— enrico maria riva (@enricomariariva) November 30, 2020
S.Williams 73
Kvitova 53
Azarenka 52
Sharapova 51
Wozniacki 43
Halep 41
Kerber 39
Radwanska 37
Muguruza 35
Svitolina 33
Источник — Sport.ua
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