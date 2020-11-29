Свитолина вошла в топ-10 по количеству побед за последнее десятилетие

Украинка выиграла больше трех сотен матчей

  • 29.11.2020 19:05
  • 512 просмотров
  • 0 комментариев
Свитолина вошла в топ-10 по количеству побед за последнее десятилетие
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку теннисисток, одержавших наибольшее количество побед за последние десять лет.
 
В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч и это девятое место в списке. Лидерами стали Петра Квитова и Каролин Возняцки (по 404). Очень близко к ним расположились Анжелик Кербер (395) и Симона Халеп (394).
 
Отметим, что 26-летняя Свитолина – с большим отрывом самая молодая в этом списке. Меньше тридцати лет только Каролине Плишковой (28) и Симоне Халеп (29).

Читайте также: Свитолина – в топ-10 действующих теннисисток по завоеванным титулам

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности