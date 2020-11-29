Свитолина вошла в топ-10 по количеству побед за последнее десятилетие

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку теннисисток, одержавших наибольшее количество побед за последние десять лет.
В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч и это девятое место в списке. Лидерами стали Петра Квитова и Каролин Возняцки (по 404). Очень близко к ним расположились Анжелик Кербер (395) и Симона Халеп (394).
Отметим, что 26-летняя Свитолина – с большим отрывом самая молодая в этом списке. Меньше тридцати лет только Каролине Плишковой (28) и Симоне Халеп (29).
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2011-2020: Most wins WTA— enrico maria riva (@enricomariariva) November 29, 2020
Kvitova 404
Wozniacki 404
Kerber 395
Halep 394
S. Williams 369
Radwanska 362
Pliskova 321
Azarenka 307
Svitolina 301
Suarez Navarro 292
*Fed Cup included
Источник — Sport.ua
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