Свитолина вошла в топ-10 по количеству побед за последнее десятилетие

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку теннисисток, одержавших наибольшее количество побед за последние десять лет.



В период с 2011 по 2020 годы украинка выиграла 301 матч и это девятое место в списке. Лидерами стали Петра Квитова и Каролин Возняцки (по 404). Очень близко к ним расположились Анжелик Кербер (395) и Симона Халеп (394).



Отметим, что 26-летняя Свитолина – с большим отрывом самая молодая в этом списке. Меньше тридцати лет только Каролине Плишковой (28) и Симоне Халеп (29).

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