Свитолина – в топ-10 действующих теннисисток по завоеванным титулам

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку действующих теннисисток, которые чаще всего выигрывали титулы WTA.



На данный момент у Элины 15 трофеев, а это девятое место в списке. Могло быть и выше, но сестры Уильямс все еще в игре, а не так давно вернулась еще и Ким Клийстерс. Именно они и возглавляют этот список.



Самые титулованные действующие теннисистки:

Серена Уильямс – 73 титула Винус Уильямс – 49 Ким Клийстерс – 41 Петра Квитова – 27 Симона Халеп – 22 Виктория Азаренко – 21 Светлана Кузнецова – 18 Каролина Плишкова – 16 Элина Свитолина – 15 Анастасия Павлюченкова – 12

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