Свитолина – в топ-10 действующих теннисисток по завоеванным титулам

В ближайшее время украинка в этом списке может оказаться еще выше

  • 21.11.2020 18:57
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Свитолина – в топ-10 действующих теннисисток по завоеванным титулам
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку действующих теннисисток, которые чаще всего выигрывали титулы WTA.
 
На данный момент у Элины 15 трофеев, а это девятое место в списке. Могло быть и выше, но сестры Уильямс все еще в игре, а не так давно вернулась еще и Ким Клийстерс. Именно они и возглавляют этот список.
 
Самые титулованные действующие теннисистки:

  1.  Серена Уильямс – 73 титула
  2.  Винус Уильямс – 49
  3.  Ким Клийстерс – 41
  4.  Петра Квитова – 27
  5.  Симона Халеп – 22
  6.  Виктория Азаренко – 21
  7.  Светлана Кузнецова – 18
  8.  Каролина Плишкова – 16
  9.  Элина Свитолина – 15
  10.  Анастасия Павлюченкова – 12

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Источник — Sport.ua

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