Свитолина – в топ-10 действующих теннисисток по завоеванным титулам

Первая ракетка Украины Элина Свитолина входит в первую десятку действующих теннисисток, которые чаще всего выигрывали титулы WTA.
На данный момент у Элины 15 трофеев, а это девятое место в списке. Могло быть и выше, но сестры Уильямс все еще в игре, а не так давно вернулась еще и Ким Клийстерс. Именно они и возглавляют этот список.
Самые титулованные действующие теннисистки:
- Серена Уильямс – 73 титула
- Винус Уильямс – 49
- Ким Клийстерс – 41
- Петра Квитова – 27
- Симона Халеп – 22
- Виктория Азаренко – 21
- Светлана Кузнецова – 18
- Каролина Плишкова – 16
- Элина Свитолина – 15
- Анастасия Павлюченкова – 12
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Источник — Sport.ua
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