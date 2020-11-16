Свитолина – в топ-3 самых стабильных теннисисток современности

Украинка более трех лет находится в первой десятке мирового рейтинга

  • 16.11.2020 21:20
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Свитолина – в топ-3 самых стабильных теннисисток современности
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сезон на пятом месте в мировом рейтинге.
 
Таким образом, Элина 163 недели подряд не выпадает из десятки лучших теннисисток планеты. 
 
Лучшими сериями на данный момент могут похвастаться только Симона Халеп и Каролина Плишкова. Румынка находится в топ-10 на протяжении 336 недель, на счету чешки – почти две сотни (199).
 
Напомним, Свитолина дебютировала в первой десятке 22 мая 2017 года и с тех пор ее не покидала.

Добавим, что нынешний год на первом месте завершила австралийка Эшли Барти.

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Источник — WTA

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