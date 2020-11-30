Отец Ястремской: «У Даяны не две песни, а десять»

Александр Ястремский рассказал о влиянии паузы в сезоне на его дочь

  • 30.11.2020 23:14
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Отец Ястремской: «У Даяны не две песни, а десять»
© Instagram. Даяна Ястремская

Александр Ястремский, отец 20-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской, рассказал о том, как на его дочь повлияла пауза в сезоне, вызванная пандемией коронавируса.

«Безусловно, большая пауза во время карантина — это огромный минус, и, я думаю, не только для нас. Когда появляется куча времени, а тем более у Даяны, с ее темпераментом и возможностями (смеется). Да, она многое для себя открыла, увидела, как живет и гуляет молодежь в Одессе. Это были новые трудности для нас, скажем так: прошли дворовой опыт, которого не было. И хорошо, что прошли. Даяна взрослеет и учится преодолевать различные жизненные ситуации.

Я из тех родителей, кто дает возможность своим детям делать ошибки. Я не запрещаю, а, скорее, рекомендую. У Даяны всегда интересные проекты в голове, и, надеюсь, главный проект жизни скоро реализуется.

Даяна — добрая и очень сочувствующая, ее благотворительный фонд — это полностью ее инициатива! Главная цель фонда — финансирование детских глазных хирургических операций. Кстати говоря, все возмущались, почему Даяна так плохо выступила на Ролан Гаррос и после него, но никто не знает, что в этот период с мамой произошла неприятность. Накануне первого матча в Париже у нее случилось отслоение сетчатки... В итоге нам пришлось провести три операции в Париже и еще две уже дома. Сейчас все хорошо, но в тот момент ментальная подготовка Даяны дала сбой.

Что касается двух песен, которые она выпустила, то их, на самом деле, не две, а десять (смеется). Она их пока просто придерживает. Все слова в этих песнях написаны ею самой, и лично мне очень нравится это увлечение», — рассказал Александр Ястремский.

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Источник — Большой теннис Украины

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