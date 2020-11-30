Отец Ястремской: «Расставание с Баиным? Даяна – властная девочка»

Отец Даяны Ястремской Александр подвел итоги 2020 года для теннисистки и рассказал о причинах расставания с тренером Сашей Баиным:

«Что не сложилось в этом году? На самом деле все не сложилось. У нас был финал Premier в Аделаиде, но даже он не имеет особого значения. Саша Баин - хороший тренер, очень услужливый, внимательный, но оказалось, что не наш. С ним Даяна получила очередной опыт, и я не считаю это ошибкой, но и плюсов, к сожалению, не вижу тоже.

В первую очередь хочется отметить, что Даяна очень непростая девочка и с ней нелегко. Решение о сотрудничестве с Сашей Баиным было у нас обоюдным. Мы действительно прошли с ним хорошую подготовку, думали о новой тактике ее игры, а в итоге имеем то, что имеем.

Все смотрят только на то, как ты играешь и какой получаешь результат. Я давно понял, что это большая философия. Сейчас юность и молодость берет свое и нам нужно набраться терпения, чтобы пройти этот путь.

Даяна очень сильно чувствует людей, это ее дар и ей сложно. Для неё очень важны отношения в целом, как на корте, так и вне корта. Её характер не даёт ей себя обмануть. Тем более этот сезон проходил без моего прямого участия и влияния, я был просто наблюдателем, как и мама. Наша миссия состояла только в организационных вопросах, поэтому я дал Даяне возможность начать делать ошибки и набираться опыта самостоятельно.

Что касается причины расставания: Даяна чётко поняла, что больше ничего не будет хорошего в этом сотрудничестве. Даяна властная девочка и требует соответствующего внимания. Например, когда Баин поздравил Осаку, это была веселая история с печальным концом».