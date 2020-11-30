Отец Ястремской: «Расставание с Баиным? Даяна – властная девочка»

Александр Ястремский – о своей дочери

  • 30.11.2020 21:50
  • 1212 просмотров
  • 6 комментариев
Отец Ястремской: «Расставание с Баиным? Даяна – властная девочка»
© WTA. Даяна Ястремская

Отец Даяны Ястремской Александр подвел итоги 2020 года для теннисистки и рассказал о причинах расставания с тренером Сашей Баиным:

«Что не сложилось в этом году? На самом деле все не сложилось. У нас был финал Premier в Аделаиде, но даже он не имеет особого значения. Саша Баин - хороший тренер, очень услужливый, внимательный, но оказалось, что не наш. С ним Даяна получила очередной опыт, и я не считаю это ошибкой, но и плюсов, к сожалению, не вижу тоже.

В первую очередь хочется отметить, что Даяна очень непростая девочка и с ней нелегко. Решение о сотрудничестве с Сашей Баиным было у нас обоюдным. Мы действительно прошли с ним хорошую подготовку, думали о новой тактике ее игры, а в итоге имеем то, что имеем.

Все смотрят только на то, как ты играешь и какой получаешь результат. Я давно понял, что это большая философия. Сейчас юность и молодость берет свое и нам нужно набраться терпения, чтобы пройти этот путь.

Даяна очень сильно чувствует людей, это ее дар и ей сложно. Для неё очень важны отношения в целом, как на корте, так и вне корта. Её характер не даёт ей себя обмануть. Тем более этот сезон проходил без моего прямого участия и влияния, я был просто наблюдателем, как и мама. Наша миссия состояла только в организационных вопросах, поэтому я дал Даяне возможность начать делать ошибки и набираться опыта самостоятельно.

Что касается причины расставания: Даяна чётко поняла, что больше ничего не будет хорошего в этом сотрудничестве. Даяна властная девочка и требует соответствующего внимания. Например, когда Баин поздравил Осаку, это была веселая история с печальным концом».

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 30.11.2020 22:52
    0
    Так надо же ботофермах где-то резвиться.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.11.2020 22:51
    0
    roman75zpr, 30.11.2020 22:25
    Когда здесь грызутся болельщики Динамо и Шахтера и не такое пропускают, а вам спасибо, что грубо не выражались. Ну а папа Даяну немного недовоспитывал
    Так, надо же ботофермах где-то резвится.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.11.2020 22:35
    +1
    Про що ми і казали. Не дивуюся.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.11.2020 22:25
    0
    movkli, 30.11.2020 22:14
    не "властная" , а это по-другому называется, но, спорт юа, такое не пропустит..
    Когда здесь грызутся болельщики Динамо и Шахтера и не такое пропускают, а вам спасибо, что грубо не выражались. Ну а папа Даяну немного недовоспитывал
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 30.11.2020 22:14
    +3
    не "властная" , а это по-другому называется, но, спорт юа, такое не пропустит..
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.11.2020 22:03
    0
    Саша Баин - это же вроде бывший тренер Наоми Осаки и Кристины Младенович.
    С Осакой у них было эффективное и результативное сотрудничество.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 30.11.2020 22:14
    +3
    не "властная" , а это по-другому называется, но, спорт юа, такое не пропустит..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.11.2020 22:35
    +1
    Про що ми і казали. Не дивуюся.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.11.2020 22:52
    0
    Так надо же ботофермах где-то резвиться.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.11.2020 22:51
    0
    roman75zpr, 30.11.2020 22:25
    Когда здесь грызутся болельщики Динамо и Шахтера и не такое пропускают, а вам спасибо, что грубо не выражались. Ну а папа Даяну немного недовоспитывал
    Так, надо же ботофермах где-то резвится.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 30.11.2020 22:25
    0
    movkli, 30.11.2020 22:14
    не "властная" , а это по-другому называется, но, спорт юа, такое не пропустит..
    Когда здесь грызутся болельщики Динамо и Шахтера и не такое пропускают, а вам спасибо, что грубо не выражались. Ну а папа Даяну немного недовоспитывал
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.11.2020 22:03
    0
    Саша Баин - это же вроде бывший тренер Наоми Осаки и Кристины Младенович.
    С Осакой у них было эффективное и результативное сотрудничество.
    Ссылка
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