Марта КОСТЮК: «Очень плохо спала последние 2 месяца»

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопросы болельщиков во время эфира в инстаграм с Лесей Цуренко.



«Серьезно я начала тренироваться только в пятницу. Конечно же, сложно и тяжело все. Я не сильно потеряла форму, но тренируюсь, по чуть-чуть набираю форму. Весело, главное, чтобы было в кайф.



Был ли у меня полноценный отпуск? Я не могу назвать это полным отдыхом по той причине, что я очень плохо спала последние 2 месяца. Я приехала после турнира и сон у меня не поправился, у меня были ужасные недосыпы. Поэтому не могу сказать, что я очень качественно отдохнула. У меня был короткий отдых 4-5 дней. В Швейцарии я прошла медицинскую проверку, потом вернулась в Киев», – сказала Марта.



Напомним, Костюк находится в заявке на 100-тысячник ITF в Дубае, который запланирован на 7-13 декабря.