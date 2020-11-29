Марта КОСТЮК: «Очень плохо спала последние 2 месяца»

Украинская теннисистка Марта Костюк ответила на вопросы болельщиков во время эфира в инстаграм с Лесей Цуренко.
«Серьезно я начала тренироваться только в пятницу. Конечно же, сложно и тяжело все. Я не сильно потеряла форму, но тренируюсь, по чуть-чуть набираю форму. Весело, главное, чтобы было в кайф.
Был ли у меня полноценный отпуск? Я не могу назвать это полным отдыхом по той причине, что я очень плохо спала последние 2 месяца. Я приехала после турнира и сон у меня не поправился, у меня были ужасные недосыпы. Поэтому не могу сказать, что я очень качественно отдохнула. У меня был короткий отдых 4-5 дней. В Швейцарии я прошла медицинскую проверку, потом вернулась в Киев», – сказала Марта.
Напомним, Костюк находится в заявке на 100-тысячник ITF в Дубае, который запланирован на 7-13 декабря.
Источник — Большой теннис Украины
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