ФОТО. Свитолина показала эмоции в тренажерном зале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в тренажерный зал.
«Есть 2 типа настроения, когда смотришь на себя в тренажерке. Какой у вас?», – спросила Свитолина у своих подписчиков в инстаграме.
ФОТО. Это близко каждому из нас. Свитолина рассказала о несбыточной мечте
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Источник — Instagram
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