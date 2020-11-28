ФОТО. Свитолина показала эмоции в тренажерном зале

Элина утверждает, что в этом месте есть только два вида настроения

  • 28.11.2020 14:32
  • 776 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина показала эмоции в тренажерном зале
© Инстаграм Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в тренажерный зал.
 
«Есть 2 типа настроения, когда смотришь на себя в тренажерке. Какой у вас?», – спросила Свитолина у своих подписчиков в инстаграме.

ФОТО. Это близко каждому из нас. Свитолина рассказала о несбыточной мечте

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 28.11.2020 14:51
    -1
    А где наш чоколадный заяц?
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