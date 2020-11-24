НАДАЛЬ – о виде покрытия на ATP Finals: «Должен принять текущую ситуацию»

Испанец имеет лично мнение в данном вопросе, но принял решение оставить его при себе

  • 24.11.2020 11:47
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НАДАЛЬ – о виде покрытия на ATP Finals: «Должен принять текущую ситуацию»
© ATP. Рафаэль Надаль

«Король грунта» Рафаэль Надаль считает, что не нужно списывать свои неудачи на Итоговом турнире ATP на вид покрытия.
 
«Сейчас не время говорить о покрытии Итогового турнира ATP. У меня есть личное мнение, но я также должен принять текущую ситуацию.
 
Я дошел до полуфинала, имея шансы пойти еще дальше. Я плохо играл в моменты, когда мог закрыть матч. Другие вещи сейчас не имеют значения», – сказал Надаль.
 
Напомним, Итоговый турнир ATP никогда не проводился на грунте. Рафаэль Надаль дважды доходил до финала соревнований, но ни разу не побеждал.

Со следующего сезона ATP Finals переезжает в Турин (до 2025 года), где буде хардовое покрытие, как и до этого в Лондоне.

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Источник — Tennis World USA

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