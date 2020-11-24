ФОТО. Необыкновенный закат. Завацкая наслаждается отдыхом на Мальдивах

20-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проводит отпуск перед стартом нового сезона на Мальдивских островах.
«Необыкновенный закат», – подписала одну из публикаций в инстаграме Катарина.
ФОТО. Отдых в раю. Завацкая проводит отпуск на Мальдивах
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.