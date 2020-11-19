ФОТО. Отдых в раю. Завацкая проводит отпуск на Мальдивах

Украинская теннисистка набирается сил перед новым сезоном

  • 19.11.2020 10:20
  • 2978 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Отдых в раю. Завацкая проводит отпуск на Мальдивах
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фотографиями с отдыха.
 
После завершения сезона 20-летняя украинка отправилась на Мальдивы, где проводит отпуск. 

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Источник — Instagram

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Комментарии
    alekseu pavlik
    online
      alekseu pavlik, 19.11.2020 10:33
    0
    Учка !
    Ссылка
    alekseu pavlik
    online
      alekseu pavlik, 19.11.2020 10:33
    0
    Учка !
    Ссылка
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