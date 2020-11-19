ФОТО. Отдых в раю. Завацкая проводит отпуск на Мальдивах

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фотографиями с отдыха.
После завершения сезона 20-летняя украинка отправилась на Мальдивы, где проводит отпуск.
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