Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Здоровье очень подвело меня в этом году»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая подвела итог прошедшего сезона.



«Этот непонятный и трудный год подошёл к концу, и я рада этому. В этом году было очень много тяжелых моментов, было также тяжело справиться со всем и принимать самые лучшие решения. Но если бы не эти моменты, возможно, я бы не познакомилась с замечательными людьми, которые очень сильно мне помогли несмотря на то, что для меня этот год в теннисном плане выдался не таким успешным, как я бы этого хотела, к сожалению.



Но всему есть причина, и, главное, я знаю эту причину. Сейчас самое время отпустить все плохие и негативные мысли от себя и перезагрузиться. Для меня ключевым моментом будет поправить свое здоровье, которое очень подвело меня в этом году. И, конечно же, много работать физически, чтобы вновь обрести свою лучшую форму. И наконец начать 2021 год с чистого белого листа!», – написала Катарина в инстаграме.

Напомним, на турнире в Линце Завацкая в статусе лаки-лузера проиграла в первом круге основной сетки.