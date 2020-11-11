Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Здоровье очень подвело меня в этом году»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая подвела итог прошедшего сезона.
«Этот непонятный и трудный год подошёл к концу, и я рада этому. В этом году было очень много тяжелых моментов, было также тяжело справиться со всем и принимать самые лучшие решения. Но если бы не эти моменты, возможно, я бы не познакомилась с замечательными людьми, которые очень сильно мне помогли несмотря на то, что для меня этот год в теннисном плане выдался не таким успешным, как я бы этого хотела, к сожалению.
Но всему есть причина, и, главное, я знаю эту причину. Сейчас самое время отпустить все плохие и негативные мысли от себя и перезагрузиться. Для меня ключевым моментом будет поправить свое здоровье, которое очень подвело меня в этом году. И, конечно же, много работать физически, чтобы вновь обрести свою лучшую форму. И наконец начать 2021 год с чистого белого листа!», – написала Катарина в инстаграме.
Напомним, на турнире в Линце Завацкая в статусе лаки-лузера проиграла в первом круге основной сетки.
Ну что ж, этот непонятный и трудный год подошёл к концу и я рада этому. В этом году было очень много тяжелых моментов и было, также, тяжело справиться со всем и принимать самые лучшие решения . Но если бы не эти моменты ,возможно, я бы не познакомилась с замечательными людьми которые очень сильно помогли мне в этом году ,не смотря на то, что для меня этот год(в теннисном плане)выдался не таким успешным как я бы этого хотела. Но всему есть причина и, самое главное, я знаю эту причину. Сейчас самое время отпустить все плохие и негативные мысли от себя и перезагрузится. Для меня ключевым моментом будет поправить своё здоровье ,которое очень подвело. И конечно же много работать физически, чтобы вновь обрести свою лучшую форму. И наконец , начать 2021 чистого белого листа ! Well, this unclear and difficult year has come to an end and I am glad about it. This year, there were a lot of difficult moments and it was also difficult to deal with everything and make the best decisions. But if not all of these moments, maybe I would not have met wonderful people who helped me a lot this year, despite the fact that for me this year in tennis was not as successful as I would have liked, unfortunately. But there is a reason for everything, and the most important I know this reason. Now it’s the time to let go of all bad and negative thoughts and reboot. For me, the key moment will be to improve my health conditions ,which has let me down this year a lot! And of course, physically work hard to be at my best shape again! Finally, to start the 2021 year from a white blank slate! 💛💚🎾👊🏻
Источник — Instagram
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