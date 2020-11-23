Виталий Сачко – Факундо Баньис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Лиме

  • 23.11.2020 21:45
  • 573 просмотра
  • 4 комментария
Виталий Сачко – Факундо Баньис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Виталий Сачко

В понедельник, 23 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) начнет борьбу в основной сетке челленждера в Лиме.
 
На соревнованиях в Перу 23-летний украинец, который преодолел квалификацию, сразится против шестого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№125 ATP).
 
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
  
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
Победитель встречи во втором круге померяется силами против еще одного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.11.2020 00:38
    +1
    Ух, яка важка кінцівка матчу була! І молодець Віталій, що зумів довести до перемоги. Баньїс на грунті - це певний рівень. Успіхи у Відні дали ментальний поштовх для прогресу в грі. Бо за самим рівнем тенісу Сачко явно не на межі 500-ки повинен стояти. Стрибок у психології часто важче зробити, ніж добитися прогресу чисто тенісного.
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 24.11.2020 00:36
    +1
    Молодчинка, на тай-брейку досить впевнено здолав Багніса, удачі дальше!!!
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    Barcoman_007
      Barcoman_007, 23.11.2020 23:16
    +1
    Віримо в перемогу 💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    Ссылка
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 23.11.2020 23:15
    +1
    Який же Віталій умнічка, після програного першого сета - найшов в собі сили і виніс в одну калітку на ґрунті Багніса, 6-1, на одну секундочку ґрунтовика!)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.11.2020 00:38
    +1
    Ух, яка важка кінцівка матчу була! І молодець Віталій, що зумів довести до перемоги. Баньїс на грунті - це певний рівень. Успіхи у Відні дали ментальний поштовх для прогресу в грі. Бо за самим рівнем тенісу Сачко явно не на межі 500-ки повинен стояти. Стрибок у психології часто важче зробити, ніж добитися прогресу чисто тенісного.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 24.11.2020 00:36
    +1
    Молодчинка, на тай-брейку досить впевнено здолав Багніса, удачі дальше!!!
    Ссылка
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 23.11.2020 23:16
    +1
    Віримо в перемогу 💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    Ссылка
    Barcoman_007
      Barcoman_007, 23.11.2020 23:15
    +1
    Який же Віталій умнічка, після програного першого сета - найшов в собі сили і виніс в одну калітку на ґрунті Багніса, 6-1, на одну секундочку ґрунтовика!)
    Ссылка
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