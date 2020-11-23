Виталий Сачко – Факундо Баньис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 23 ноября, украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) начнет борьбу в основной сетке челленждера в Лиме.
На соревнованиях в Перу 23-летний украинец, который преодолел квалификацию, сразится против шестого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№125 ATP).
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Победитель встречи во втором круге померяется силами против еще одного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (№349 ATP).
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Источник — Sport.ua
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